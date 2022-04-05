İhlas Haber Ajansı

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Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 400 gram metamfetamin ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 400 gram metamfetamin ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 400 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.K. (31), isimli şahıs ‘uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı.


Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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