Polis 51 personelle denetim yaptı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 13 ekip ve 51 personel öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Erenler bölgesinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, terör, narkotik, kaçakçılık, trafik ve çevik kuvvet şubesine bağlı toplam 13 ekip ve 51 personel ile Erenler bölgesinde denetim yaptı. Ekipler, 30 umuma açık işletme ile bölgede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gençlik Parkında ve Organize Sanayii Bölgesi Erenler Mahallesi'ne giriş kısmında araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapıldı. Yapılan kontrollerde bin 514 şahıs ve 102 araç sorgulanırken, 3 ayrı hırsızlık suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Yoklama kaçağı olan 1 şahsa gerekli tebligat yapılırken, 1 şahsa alkollü araç kullanmaktan gerekli adli işlem uygulandı.

Ayrıca denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan 2 işletmeye gerekli tutanak tanzim edilirken 8 araca toplamda ilgili maddelerden 9 bin 749 TL para cezası uygulandığı bildirildi.