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Polis baskınlarında 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Gökhan B., (30) isimli şahıs uyuşturucu madde satmak suçundan yakalandı. Şahsın adresinde yapılan baskında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde tabancalarını Erol İ. ve Yusuf İ.'den aldığını söylemesi üzerine bu defa şahısların Susuz beldesindeki adreslerine baskın düzenledi. Burada yapılan aramalardan ise 2 ruhsatsız tabanca ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonların ardından 3 şahısta gözaltına alındı.

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