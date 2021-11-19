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Polis belgesiz motosikletlere el koydu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde motosiklet uygulamasında kurallara uymayan çok sayıda motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosiklet uygulamasında kurallara uymayan çok sayıda motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı.


Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından ilçe merkezinde İkiler ve Eski Emniyet Kavşağı'nda uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 13 adet motosiklet ve motorlu bisiklet sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, 5 sürücüye ehliyetleri olmadığı gerekçesiyle ceza yazıldı. Ceza yazılan sürücülerin kullandığı 5 adet motosiklet trafikten men edilerek, muhafaza altına alındı. Ayrıca 2 sürücüye de eksikliklerden ceza uygulandı.

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