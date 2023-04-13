İhlas Haber Ajansı

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Polis bin 724 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 724 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 724 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi.


Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler karayolu üzerinde oluşturduğu denetim noktasında içerisinde iki kişinin olduğu otomobili durdurdu. Ardından araçta arama yapan ekipler bin 724 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından M.G. ve Ö.D., isimli şahıslar ‘uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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