Polis de sağlıkçılar gibi koronavirüsle mücadelede etkin görev yapıyor

Arkadaşlarımız daha çok ikaz yönüne gidiyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konusunda ilk günlere nazaran algısı daha yüksek” dedi.

Kentte Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet mensupları Kocatepe Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yaptı. Tören öncesi gazetecilerin koronavirüsle mücadelede emniyetin aldığı tedbirlerle ilgili sorular üzerine açıklamalarda bulunan Temiz, virüsle mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğüne dikkat çekti. Tüm emniyet personelinin büyük bir özveri ile alanlarda çalıştığını kaydeden Temiz, “Korona ile mücadelede sağlık çalışanları tabii ki büyük hizmetler sunuyor ve sıkıntılar çekiyor, ama onlarla birlikte, onlara yardımcı olma anlamında bizim emniyet teşkilatımızda gece gündüz 24 saat esasına göre sürekli görev başındalar. Sağlık çalışanları hastanelerde, sağlık kuruluşlarında ama biz tüm toplumun tüm alanında yurtlarda, hastanelerde, sokaklarda ve kısıtlamalarda yaptığımız denetimlerle sürekli 24 saat görev başındayız. Özellikle hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda görev alan personelimiz yaklaşık iki katına çıkmakta. Kent merkezinde 300'e yakın görevlimiz var, normal günlerde ise 150'ye yakın görevlimiz var. Bu arkadaşlarımız özellikle denetimlerde görev almaktalar” dedi.

“Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik algıyı oluşturmak için çalışıyoruz”

Temiz, gazetecilerin ‘son zamanlarda yazılan ceza ya da tutulan tutanaklara bakıldığı zaman toplumda koronavirüse karşı bir bilinçlenme var mı?' sorusunu da yanıtlayarak şunları söyledi:

“Son dönemlerde Bakanımızın da talimatları ile cezadan daha çok vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik algıyı oluşturmak için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız daha çok ikaz yönüne gidiyor. Vatandaşlarımızın da maske, mesafe ve hijyen konusunda ilk günlere nazaran algısı daha yüksek. Bu tabii Afyonkarahisar adına böyle diyebiliriz, diğer kentleri bilemem.”

Açıklamanın ardından Temiz ile birlikte Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kunt ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Burhan Akçay tarafından çelenk sunumlarının yapılmasının ardından tören sona erdi.