Polis denetiminde uyuşturucu madde, tabanca ve bıçak ele geçirildi

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri yaptıkları uygulamada uyuşturucu madde, tabanca ve bıçak ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri Hoca Ahmet Yesevi mahallesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan iki farklı araç içerisinde arama yapan ekipler 11 ayrı suç kaydı olan V.A.Ö., isimli şahıs üzerinde 3.8 Gram metamfetamin ve bıçak ele geçirdi. Yapılan sorgulamada şahsın ayrıca ‘silahla tehdit ve hakaret suçlarından' 1 yıl 2 ay aranma kaydının olduğu belirlenirken, şahıs ardından gözaltına alındı.

Durdurulan bir başka araçta ise 2 farklı su kaydı olan A.D., isimli şahsın üzerinde bulundurma ruhsatlı tabanca ve 27 adet mermi ele geçirildi.