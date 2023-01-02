Polis denetimleri yılın ilk gününde de elden bırakmadı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Sultandağı ilçelerinde polis tarafından yeni yılın ilk denetimleri gerçekleştirirken, Çobanlar'da yapılan denetimlerde Kaymakam Doğan Can Kandemir'de katıldı.

Kent genelinde polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirdiği denetimlere yeni ilk günün de devam etti. Çobanlar ve Sultandağı ilçelerinde durdurulan araçlar didik didik aranırken, çok sayıda sürücü ve yolcunun da Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Durdurulan araçların sürücülerin üst aramaları yapılıp, alkol kontrolleri de yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Çobanlar ilçesinde gerçekleştirilen denetime Kaymakam Doğan Can Kandemir'de katıldı.