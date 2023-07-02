Polis durdurduğu 3 araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafında gerçekleştirilen asayiş denetiminde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından kent merkezinde denetim yapıldı. Denetimde durdurulan 3 farklı otomobilde 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayın ardından A.O., İ.A.E. ve M.K., isimli şahıslar gözaltına alındı.