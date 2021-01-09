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Polis durdurduğu iki araçta 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ile 2 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ile 2 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolunda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan uygulamada sürücülerinin şüpheli hareketlerde bulunduğu iki araç durduruldu. Araçlar da arama yapan ekipler 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ile 2 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi. Aramaların ardından her iki araçta bulunan M.B., N.Ç., E.V. ve N.K., gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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