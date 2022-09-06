İhlas Haber Ajansı

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Polis ekipleri 7 bine yakın kişiyi güvenli internet konusunda bilgilendirdi

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından açılan stant ile 7 bine yakın vatandaş güvenli internet kullanım konusunda bilinçlendirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından açılan stant ile 7 bine yakın vatandaş güvenli internet kullanım konusunda bilinçlendirildi.


Çalışma Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kentte gerçekleştirilen bir etkinlikte stant açan polis ekipleri dağıttıkları bildiriler ile çocuk ve gençler başta olmak üzere vatandaşları güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirdi. 7 bine yakın kişiye bilinçlendirme çalışması yapan ekiplerin etkinliğinin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.

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