Polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde denetimler sıklaştırıldı. Uygulamada alkol, emniyet kemeri ile evrak kontrolü yapıldı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleşen denetimlerde 27 aracı kontrol edilirken 1 araç sürücüsüne ceza 427 TL para cezası uygulandı. Şuhut'ta polis ekipleri, araç sürücüleri üzerinde alkol denetim uygulaması yaptı. Seyir halinde bulunan araçlar durdurularak sürücülere alkol testi yapıldı. Kimlik, sürücü belgesi, sinyal lambası ve araç sigortası sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada kurallara uymayan sürücülere 427 lira trafik cezası kesildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde 27 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 1 sürücüye ceza yazıldı.