İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Polis ekipleri yaşlı adamı evine kadar resmi araçla götürdü

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, soğuk havada kendilerinden yardım isteyen yaşlı adamı resmi polis aracına alarak istediği yere kadar götürdü.

Polis ekiplerinin bu davranışı çevredekiler tarafından beğeniyle karşılandı.


Olay; dün gün saat 13:30 sıralarında Afyonkarahisar şehir merkezinde meydana geldi. Yaşlı bir adam soğuk havada bir alış veriş merkezi önünden karşı caddeye geçmeye istedi. Orta refüje geldiği esnada yaşlı adam polis ekiplerini fark ederek durdurdu. Yaşlı adam polis ekiplerinden kendisini evine götürmeleri konusunda ricada bulundu. Polisler ise yaşlı amcanın bu isteğini kırmayarak amcanın koluna girerek güvenlik bir şekilde polis aracına bindirdi. Yaşlı adamın istediğini kırmayarak araçlarına alan polis ekipleri ise sürücülerden ve vatandaşlardan büyük takdir topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.