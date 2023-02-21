Polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

Afyonkarahisar'da polis tarafından ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştirildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da eğitim ve öğretimin başlaması ile polis tarafından Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimde İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerine bağlı çok sayıda ekip görev aldı. Denetimlerde okul çevrelerinde durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.