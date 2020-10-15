Polis elini attığı her yerden kaçak ürün buldu

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir şahsın evine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Baskın yapılan evde polis nereye elini attıysa adeta her yerden kaçak bir ürün çıktı.

Operasyon kent merkezi Karşıyaka mahallesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçerek H.B., isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında polis elini nereye attıysa adeta her yerden kaçak bir ürün çıkarken, baskında 224 sentetik hap, bin lira sahte para, 77 cinsel içerikli jel, 31 cinsel içerikli hap, 20 gümrük kaçağı alkol, kuru sıkı tabanca ve 80 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonun sonunda H.B., polis tarafından gözaltına alındı.