Polis eroin ele geçirdi

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta eroin ele geçirildi.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri denetim yaptığı Başmakçı ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada araç içerisinde 24,68 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 2 şahıstan birine uyuşturucu madde kullanma suçlamasıyla işlem yapılırken, diğer şahıs ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.