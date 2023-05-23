Polis kahvehanede yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından yapılan asayiş denetiminde bir kahvehanede yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde asayiş denetimi yapıldı. Denetimde girilen bir kahvehanede ekipler yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalarla birlikte 9 merminin de yakalandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.