İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis kent genelinde denetim yaptı

Afyonkarahisar’da polis tarafından kent genelinde denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.


Denetim kent genelinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde görevli ekiplerin katılımı ile yapıldı. Denetimlerde araç sürücülerinin de belge ve kimlik kontrolleri yapıldı. Durdurulan araçlarda aramalarında yapıldığı denetimde ayrıca şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları da yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.