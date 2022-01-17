Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kentin bazı kavşak noktalarında trafik denetimi yapıldı. Yapılan uygulamalarda, emniyet kemeri, şerit ihlali, hatalı solama, kırmızı ışık ihlali, sürücü belgesi, sigorta, fenni muayene ve hız sınırı denetimi yapıldı. Sürücülere gerekli uyarıların yapıldığı denetimlerde 4 araç sürücüsüne toplam 7 bin 849 TL para cezası uygulandı.