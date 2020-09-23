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Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından yapılan Korona virüs (Covit-19) denetimlerinde kurallara uymayan ve maske takmayan 13 kişiye toplam 11 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yapılan Korona virüs (Covit-19) denetimlerinde kurallara uymayan ve maske takmayan 13 kişiye toplam 11 bin 700 TL idari para cezası kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, denetimler esnasında maske takmadıkları belirlenen 13 kişiye toplam 11 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.


Polis ekipleri ayrıca


Fatih Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde yaptığı uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan iki araçta yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 14 mermi ele geçirdi. Araçlardan birinde bulunan E.A., isimli şahsın ise aranması olduğu ve yanındaki O.Ş., ve S.K., ile birlikte gözaltına alındıkları belirtildi.

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