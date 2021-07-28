İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis müşteri kılığına girerek fuhuş operasyonu düzenledi

Afyonkarahisar’da bir evde fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri müşteri kılığına girerek girdikleri evde fuhuş yaptığı öğrenilen bir kadını gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da bir evde fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri müşteri kılığına girerek girdikleri evde fuhuş yaptığı öğrenilen bir kadını gözaltına aldı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir cep telefonu numarası kullanarak bunun üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı tespit ederek Erenler mahallesindeki bir adrese müşteri kılığında gitti. Polis ekipleri, hakkında 9 adet suç kaydı bulunan Gülnihal K. (44) isimli kadın ile karşılaştı. Suçunu kabul eden kadın gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.