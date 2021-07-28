Polis müşteri kılığına girerek fuhuş operasyonu düzenledi

Afyonkarahisar'da bir evde fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri müşteri kılığına girerek girdikleri evde fuhuş yaptığı öğrenilen bir kadını gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir cep telefonu numarası kullanarak bunun üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı tespit ederek Erenler mahallesindeki bir adrese müşteri kılığında gitti. Polis ekipleri, hakkında 9 adet suç kaydı bulunan Gülnihal K. (44) isimli kadın ile karşılaştı. Suçunu kabul eden kadın gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.