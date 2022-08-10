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Polis olma hayali kuran küçük Esma'ya doğum günü sürprizi

Afyonkarahisar’a tatil için gelen gurbetçi bir ailenin polis olma hayali kuran küçük kızlarına doğum gününde polisler tarafından sürpriz yapıldı.

Afyonkarahisar'a tatil için gelen gurbetçi bir ailenin polis olma hayali kuran küçük kızlarına doğum gününde polisler tarafından sürpriz yapıldı.


Belçika'da yaşayan ve memleketleri Bolvadin ilçesine ailesiyle birlikte tatil için gelen 7 yaşındaki Esma Eken, uzun süredir polis olma hayali kuruyordu. Doğum gününde ailesi tarafından minik kıza bir sürpriz yapıldı ve konu Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Emniyetteki polisler ellerine bir pasta alarak minik Esma'ya sürpriz yaptı. Karşısında polisleri gören Esma'nın polis olma hayali gerçekleşmese de polis ablalarını yakından görme fırsatı buldu. Esmaya ayrıca çerçeveli Türk bayrağı hediye edildi.


7 yaşındaki Esma'nın annesi Şengül Eken, Bolvadin İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek bu mutlu gününde kızlarının polisler tarafından yapılan sürprize çok sevindiğini bildirdi.

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