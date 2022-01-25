Polis olumsuz hava koşullarında da 24 saat görevine devam ediyor

Yoğun kar yağışı altında görev yapan polis memurlarının fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, “İlimiz genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için görev başındayız. Her yerde, her koşulda yanınızdayız” ifadelerine yer verildi.