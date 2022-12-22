Polis operasyonda makaron ile cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda boş makaronlar ile birlikte cinsel gücü arttırıcı hap ve jel ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapıldı. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen ekipler bir iş yeri ile eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 14 bin 200 adet boş makaron, 4 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 304 paket sigara, 5 kg kıyılmış tütün, 161 adet cinsel içerikli hap, 113 adet cinsel içerikli jel ve 5 adet cinsel içerikli sprey ele geçirildi.

Olayın ardından Y.E.G., isimli şahıs gözaltına alındı.