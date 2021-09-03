İhlas Haber Ajansı

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Polis operasyonunda 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 bin adet uyuşturucu hapla birlikte kokain ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 bin adet uyuşturucu hapla birlikte kokain ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çay ilçesinde aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçerek bir aracı durdurup arama yaptı. Aramalarda 15 bin adet exstasy isimli uyuşturucu hapla birlikte 0.38 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun ardından A.Ö., (42) isimli şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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