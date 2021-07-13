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Polis operasyonunda esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda


9 gram esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şahsa ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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