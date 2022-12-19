Polis ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirdi

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca, mermi ve 4 adet bıçak ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Çakırköy mahallesinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler biri ruhsatlı diğeri ruhsatsız olmak üzere 2 tabanca ile mermi ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs yakalanan malzemeler ile birlikte Milli Birlik Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.