Polis sokak satıcılarına operasyon düzenledi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen polis operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, birçok kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sandıklı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan ikamet aramasında; 1 adet hassas terazi, 13,19 gram metamfetamin, 6,62 gram eroin, 13 adet sentetik hap, 4 adet Captagon, 3,32 gram esrar ve 12 bin 15 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak; A.D.,Y.Y., M.Ö., A.K., H.İ. ve C isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçu ile adli işlem yapılırken N.S., S.S., Ç.K., isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.