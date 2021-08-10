İhlas Haber Ajansı

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Polis şüphelendi araçtan uyuşturucu madde çıktı

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.


Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda 1.60 gram Metamfetamin maddesi ve 0.78 gram esrar maddesi ve 1.60 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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