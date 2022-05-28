Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı

Yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri 7 gün boyunca kentte uygulama yaptı. Yapılan uygulama ve kontrollerde 770 şahıs ve 331 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu; 18,3 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, aranması olan 2 şahıs, 78 adet muhtelif fişek ve 1 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi.