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Polis telsizlerinden plazma bağışı anonsu emniyet mensuplarını harekete geçirdi

Afyonkarahisar’da yoğun bakımda tedavi gören polis memuru için meslektaşları seferber oldu.

Afyonkarahisar'da yoğun bakımda tedavi gören polis memuru için meslektaşları seferber oldu. Telsiz muharebelerinde polis memuru için 0 RH+ pozitif plazma bağışı istendi.


Afyonkarahisar'da emniyet mensupları, Polis Meslek Yüksekokulunda görevli meslektaşları için seferber oldu. İsmi açıklanmayan ancak yakalandığı Korona virüs (Covit-19) nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören polis memuru için 0 RH+pozitif plazma ihtiyacı duyulunca kentte görev yapan polis memurları harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezinden telsiz ile yapılan anonsta polis memurlarına bağış çağrısı yapıldı. Anonsta ayrıca polis memurlarının yakınlarının da plazma bağışında bulunabileceği ve durumun önemli olduğu aktarıldı.

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