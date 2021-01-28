Polis uyuşturucu madde satıcılarına göz açtırmadı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan sokak çalışmalarında 3 ikamet ve 2 araç içerisinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 439 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 TL para, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 103 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Hakan E. ve Osman E. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan işlem yapıldı. Ayrıca Mehmet K., Kader K. ve Burak S. isimli şahısların ise Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan gözaltına alındığı bildirildi.