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Polis uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

Afyonkarahisar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 adet extacy hap ve 24 gram eroin maddesi ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 adet extacy hap ve 24 gram eroin maddesi ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, M.Y., M.Ö. ve O.K. isimli şahısların bir otomobille Antalya'ya uyuşturucu madde almak için gittikleri bilgisini aldı. Ekipler şahısları takip ederek ilçeye giriş yaptığı esnada aracı durdurarak şahısları yakaladı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 3 adet extacy hap ve 24 gram eroin maddesi ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı


Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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