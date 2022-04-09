Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti

Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde görevli emniyet mensupları teravih namazı çıkışı vatandaşlara gül şerbeti ikram etti.

Kutlama etkinlikleri dahilinde emniyet mensupları vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikler ile ilgili açıklamalarda bulunan İhsaniye İlçe Emniyet Amiri Samed Büyük, “Etkinlikler çerçevesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek teravih namazı çıkışı sonrasında kendilerine gül şerbeti ikram ettik. Yıl dönümünün Ramazan ayına denk gelmesi ayrı bir güzellik kattı” dedi.