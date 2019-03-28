Polis ve jandarmadan öğrencilere kitap hediyesi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin katkılarıyla alınan 400 kitap Sinanpaşa 27 Ağustos İlkokulu ve Sinanpaşa Anaokulu öğrencilerine teslim edildi. Gerçekleştirilen kitap bağış etkinliğine; Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Sinanpaşa Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, ilçe protokolü, polis memurları ve jandarma personeli katıldı.

İlçede ilk kitap dağıtımı Sinanpaşa Anaokulu öğrencilerine yapıldı. Okul içerisinde minik çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, çocuklara okumanın önemiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Daha sonra 27 Ağustos İlkokulu'na geçen protokol üyeleri burada okul öğrencileri tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Okul bahçesinde bazı öğrenciler İl Emniyet Müdürü Yıldız'ı asker selamıyla karşıladı. Buna karşılık Müdür Gürsel'de öğrencilere asker selamıyla selamladı. Daha sonra içeri geçen protokol üyeleri burada da kitap dağıtımını gerçekleştirdi. Yeni kitaplarına kavuşan öğrencilerde protokol üyelerine teşekkür etti.

Meslekleri tanıma şansı yakaladılar

Kitap dağıtım etkinliğinin ardından açıklamalarda bulunan Sinanpaşa Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, kitap bağışında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ederek öğrencilere kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Kaymakam Kıyıcı şöyle devam etti:

"Kitaplarımız Milli Eğitim Müdürlüğüne sorularak öğrencilerimize nelerin daha faydalı olacağı araştırılarak temin edildi. Kendilerinin bünyelerinde kendilerinin sağlamış oldukları kaynaklarla sağ olsunlar bugünkü hediyelerini Sinanpaşa olarak değerlendirdiler. Bu faaliyetimizde aynı zamanda bizim öğrencilerimiz bir nevi meslek tanıtımı olması açısından hem askerimizi hem polisimizi başsavcılığımızı ilçe kaymakamını görerek ileride kendileriyle alakalı düşüncelerine yön vermesi amaçlanan bir proje. Biz şahsımız ve ülkemiz adına bu kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizden de ricamız akşamları evlerine geçtikleri zaman daha çok kitaplarla hemhal olmalarını tavsiye ediyoruz."

"Bizim önemli görevimiz"

İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da, kitap bağış kampanyalarının devam edeceğini söyledi. Bu şekilde çocukların kitap okuma alışkanlıklarına katkı sağlamayı hedefledikleri ifade eden Müdür Gürsel; "Bu organizasyonu jandarmayla birlikte yapıyoruz. Bugün de sağ olsun bizim bu etkinliğimize başta sayın kaymakamım, başsavcımız, il ağır ceza reisimizin katılması da bizi ayrı onura etti. Çocuklarımızla birlikte olmak bizi her daim mutlu ediyor. Ben emniyet teşkilatı olarak genel asayiş konularının dışında yaptığımız en kutsal ve en önemli hizmet olarak bu çocuklara yapmış olduğumuz kitap bağışlarını görüyorum. Bunu daha da arttırarak yapmaya devam edeceğiz. Çünkü okumayan insan bilgi sahibi olamaz, bilgi sahibi olmayan insan da güçlü olamaz. Bunları hepsi pırıl pırıl çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara böyle küçücük katkılarda bulunmak bizim en kutsal en önemli görevlerimizin başında geliyor" dedi.

Daha sonra okul önünde protokol üyeleri günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.