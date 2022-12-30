Polis yaklaşık 60 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 60 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen KOM ekipleri kent merkezindeki bir eve baskın düzenledi. Adreste arama yapan ekipler 2 adet sigara doldurma makinesi, 40 bin adet boş makaron, 19 bin 200 adet doldurulmuş makaron ve 20 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından A.G., isimli şahıs gözaltına alındı.