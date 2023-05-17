Polis yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Afyonkarahisar'da kamyonet içerisinde bulunan şahısların şüpheli hareketlerinden kuşkulanan polis yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, Bolvadin ilçesi Erkmen mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen ekipler park halinde bulunan ve içerisinde iki kişinin olduğu kamyonetteki şahısların şüpheli hareketlerde bulunduklarını fark etti. Ardından aracın yanına gelen ekipler içerde bulunan şahısların kimlik sorgulamalarını yaptıklarını şahısların isimlerinin U.T. ve Y.B., olduğunu belirledi. Ardından şahısların üst aramasını yapan ekipler Y.B.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayın ardından 2 şahısta gözaltına alındı.