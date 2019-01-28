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Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü ters şeride girdi, kaza yaptı sonrada kaçtı

Afyonkarahisar’da polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü ters şeritte seyir halinde iken kaza yaptı.

Afyonkarahisar'da polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü ters şeritte seyir halinde iken kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, araç sürücüsünün ise kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.


Kaza Afyonkarahisar-Konya Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Ö., idaresindeki 10 AAE 298 plakalı otomobil Afyonkarahisar-Konya istikametinde polisin dur ihtarına uymayarak, kavşaktan ters istikamete geçti. Bu sırada karşıdan gelen başka bir otomobile çarpan otomobil takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, sürücü Süleyman Ö. ise kaza yerinden kaçtı.


Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede kaçan sürücüyü arama çalışması başlatırken, kaza öncesi de Süleyman Ö., idaresindeki 10 AAE 298 plakalı otomobilin birçok aracı tehlikeye soktuğu öğrenildi.


Kazaya ilişkin tahkikat sürüyor.

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