Polisler emekli öğretmenleri günlerinde unutmadı

24 Kasım Öğretmenler günü nedeni ile Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık ve polis ekipleri huzurevine ziyaret ederek huzurevi sakini emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yanık, huzurevinde kalan öğretmenlere çiçek sunarak, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyarette huzurevi sakinlerinden 27'nci yılını dolduran öğretmen Mustafa Eryörük'ün ile 24'ncü yılını dolduran öğretmen Kamil Eryüce ziyaret ederek, emekli öğretmenlerin anlamlı gününü tebrik edip, hediyeler verdi. Öğretmenler ise ziyaret ile onur duyduklarını söylediler. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Yanık, ülkemizde saygınlığı en yüksek meslek mensuplarının başında öğretmenlerin geldiğine dikkat çekerek, “Huzurevinde kalan emekli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlayarak, nice fidanlar yetiştiren değerli öğretmenlerimizin günlerini kutladık. Yanı sıra huzurevinde kalan diğer ulu çınarlarımızla da hasbihal edip gönüllerini almaya çalıştık, hayır dualarına talip olduk” dedi.