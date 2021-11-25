İhlas Haber Ajansı

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Polisler kadınlara KADES'i tanıttı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Park Afyon AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte KADES broşürü dağıtılarak, farkındalık çalışması yapıldı. Ekiplerce vatandaşlara şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvurulabileceği, yararlanılabilecek haklar ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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