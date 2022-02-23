Polislerden lise öğrencilerine kitap desteği

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Baddal Aygün Anadolu Lisesi Kütüphanesi'ne kitap desteğinde bulundu.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bulunan Baddal Aygün Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Nur, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden okullarına kitap desteğinde bulunulmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve İscehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul kütüphanesini zenginleştirmek için okul kütüphanesine kitap bağışında bulundu. Polis ekipleri tarafından okula götürülen kitaplar öğrencilere tek tek teslim edildi.