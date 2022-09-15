Polislere ‘Temel Yaşam Desteği Eğitimi' verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde emniyet personeline ‘Temel Yaşam Desteği Eğitimi' verildi.

Eğitim çalışması Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğünden Emirdağ İlçe Emniyet personeline ‘Temel Yaşam Desteği Eğitimi' verildi. Emirdağ İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Çolaker ve beraberindeki acil tıp teknisyenlerince Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda emniyet personeline solunum durması, kalp durması, tıkanıklık gibi vakalarda sağlık personeli gelene kadar neler yapılabileceği, suni solunum, kalp masajı ve Heimlich manevrasının nasıl yapılacağı konusunda cansız manken üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim çalışmasından konuşan Çolaker erken ve doğru müdahalenin hastanın yaşam şansını artırmak için çok önemli olduğunu ve beraberce sahada en çok çalıştıkları meslek grubu olan polislere bu eğitimi vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık ise meydana gelen kaza ve adli olaylarda olay yerine 112 Acil servis ekiplerinden önce genelde polis ekiplerinin intikal ettiğini bu yüzden verilen eğitim çalışmasındaki uygulamaların hayat kurtarıcı nitelikte olduğunu kaydetti.