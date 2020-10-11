Polislerin hayvan sevgisi yavru bir köpeği hayata bağladı

Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yavru bir köpeğe bir aracın çarptığı ihbarı üzerine yaralı köpeği hayvan hastanesine götürerek sağlığına kavuşmasını sağladı.

Bayat ilçesinde bir köpeğe otomobilin çarptığı ihbarını alan emniyet ekipleri, bacağından yaralanan yavru köpeği önce ilçede bulunan bir veterinere götürerek burada ilk müdahalesini yaptırdı. Daha sonra ekip otosuyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine teslim edilen yavru köpek, yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan minik köpek Bayat İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polislerin maskotu oldu.