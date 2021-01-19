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Polisten 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişi yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kent merkezinden 7 ve İstanbul'dan 1 şahıs olmak üzere 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 9 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; Gökhan B., Yasin Y., Ömer S., Mehmet S., Mustafa Rıdvan B., İhsan K. ve Serhat Can A. isimli şahıslar Afyonkarahisar kent merkezinde, Murat A. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda ise Satışa hazır 2 pakette 1.67 gram esrar maddesi, 2 paket halinde 1.47 gram kenevir tohumu, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kısa dipçikli pompalı tüfek, 23 adet av tüfeği kartuşu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Yakalanan şahıslara ilişkin tahkikatların devam ettiği bildirildi.

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