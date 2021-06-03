Polisten Hin keneviri operasyonu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 69 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Dazkırı ve Başmakçı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir adrese baskın düzenledi. Baskında 69 kök Hint keneviri ve 10.06 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişinin ‘uyuşturucu madde imalatı ve uyuşturucu madde kullanımı' suçlaması ile gözaltına alındığı bildirildi.