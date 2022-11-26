Polisten öğrenci nüfusunun fazla olduğu mahallede dron destekli denetim

Afyonkarahisar'da polis tarafından öğrencilerin yoğunlukta olduğu Erenler bölgesinde denetim gerçekleştirildi. Havadan da yapılan denetimde 320 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, suç veya suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Kent merkezinde öğrenci nüfusunun fazla olduğu Erenler mahallesinde denetim yapıldı. Denetime Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda polis ile mahalle ve çarşı bekçisi görev aldı. Mahallenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan 250'ye yakın araçta sürücülerin belge ve evrak kontrolü yapılırken aynı zamanda araçlarda bulunan 320 kişinin de Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren denetimde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı.

Öte yandan, dron destekli yapılan denetimin ilerleyen günlerde tekrar edeceği belirtildi.