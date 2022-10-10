Polisten öğrencilere terör bilgilendirmesi

Afyonkarahisar'da polis tarafından üniversite öğrencilerine terör örgütlerinin iç yüzü hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki iki üniversitenin kampüslerinde açılan stantlarda üniversite öğrencilerine ‘El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Çalışmada polis ekipleri özellikle terör örgütlerinin eleman temini için öğrencileri istismar edebileceğini vurgulayarak, örgütlerin iç yüzünü yaptıkları bilgilendirme ile anlattı.