Polisten vatandaşları rahatsız eden satıcı ve dilencilere yönelik denetim

Afyonkarahisar'da polis tarafından vatandaşları ürün satmak suretiyle rahatsız eden şahıs ve dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da eş zamanlı ilimizde de "Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama" gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerden çok sayıda polisin görev aldığı denetimlerde kurallara uymadan satış yapan, rahatsızlık verecek düzeyde insanları meşgul eden ve dilencilere ilgili mevzuat gereği idari işlem yapıldı.