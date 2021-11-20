Portakal yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde portakal yüklü tırın devrilmesi sonucunda sürücü yaralanırken, yola saçılan portakallar nedeniyle yol bir süre trafiği kapandı.

Olay, saat 18.00'de Emirdağ -Çifteler bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ istikametinden Çifteler yönüne giden Y.B. yönetimindeki 68 ABY 144 çekici ile 68 HV 037 dorse plakalı portakal yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Y.B., çıkarttı. Yaralı sürücü, daha sonra ekipler Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası yola dökülen portakallar trafiği uzun süre olumsuz etkilerken, ekiplerin çalışmalarının ardından yoldan TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.