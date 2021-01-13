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Poşette taşıdıkları 594 adet tarihi sikke ile yakalandılar

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki şahıs yanlarındaki poşete koydukları 594 adet tarihi sikke ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki şahıs yanlarındaki poşete koydukları 594 adet tarihi sikke ile yakalandı.


Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karacaahmet köyünde ikamet eden şüpheli K.Ç. ve Kütahya ikamet eden şüpheli A.Y. isimli şahısların elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke bulunduğu ve bunları satmak için bazı kişilerle görüşeceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheli iki şahsı Karacaahmet köyünde sokakta yürürken gözaltına aldı. Şahısların üst aramasını yapan ekipler poşetle yanlarına aldıkları 594 adet sikke ele geçirdi.


Olayın ardından 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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